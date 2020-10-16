وزير داخلية إيطاليا السابق سالفيني لم يفقد الأمل بفوز ترامب!

قال زعيم حزب الرابطة الإيطالي، المعارض ماتيو سالفيني إنه لم يفقد الأمل في فوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، رغم تقدم منافسه في استطلاعات الرأي.

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وظهر سالفيني، الذي أطلق عليه الإعلام لقب "ترامب إيطاليا" خصوصا لجهة مواقفه المتشددة من المهاجرين، ظهر خلال زيارته لمعرض صناعي في مدينة ميلانو، مرتديا كمامة حملة ترامب الرئاسية (ترامب 2020).

وقال سالفيني، وزير داخلية إيطاليا السابق لمن سألوه عن سبب ارتدائه هذه الكمامة: "لقد أرسلوها لي من الولايات المتحدة.. لم أفقد الأمل في فوزه!".

Ciao Firenze, si torna a Milano 🚂 pic.twitter.com/5Jtreq1A6w — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) October 16, 2020

ووفق استطلاعات لتوجهات الناخبين الأمريكيين، فإن منافس ترامب، مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن، لا يزال متقدما.

وكانت وكالة الصحافة الفرنسية نقلت أمس عن سناتور مقرب من ترامب، قوله إن لدى الديموقراطيين "فرصة جيدة" للفوز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وأدلى أمس الخميس، 13 مليون ناخب أمريكي بأصواتهم بصورة مبكرة، في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 3 نوفمبر المقبل، مقارنة بـ 3.3 مليون شخص في نفس الوقت في العام 2016.

المصدر: آكي