سناتور مقرب من ترامب: لدى الديموقراطيين "فرصة جيدة" للفوز في الانتخابات الرئاسية

نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن سناتور مقرب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قوله إن لدى الديموقراطيين "فرصة جيدة" للفوز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

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وأدلى اليوم الخميس، 13 مليون ناخب أمريكي بأصواتهم بصورة مبكرة، في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 3 نوفمبر المقبل، في مقابل 3.3 مليون شخص في نفس الوقت في العام 2016.

ويتفوق الديمقراطيون بشكل ملحوظ على الجمهوريين في التصويت المبكر، وتظهر الاستطلاعات أن الجمهوريين يفضلون التصويت في يوم الانتخابات.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شكك مرارا بالتصويت عبر البريد، الذي طُرح بشدة قبيل الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة والمقررة بعد أقل من شهر، في ظل تفشي جائحة كورونا على نطاق واسع في البلاد.

وقال ترامب إنه إذا سُمح بالتصويت في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل عبر البريد العادي "فستكون أكبر عملية احتيال على الإطلاق".

المصدر: "أ ف ب" + CNN