مسؤول إماراتي يتحدث عن فوائد اتفاق التطبيع مع إسرائيل الذي "تأخر كثيرا"

أكد مستشار حكومة دولة الامارات لمكافحة الإرهاب، الدكتور علي النعيمي، أن اتفاقيتي السلام بين إسرائيل وكل من بلاده والبحرين تُمكن الدول الثلاث من التصدي "للجهات المتطرفة" في المنطقة.

وفي مقابلة اجرتها معه صحيفة "جيروزاليم بوست"، شدد النعيمي على أن "الإرهاب ليس له دين وليست له حدود، ولذلك يُعتبر تهديدا للعالم بأكمله".

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وقال النعيمي: "إن اتفاق التطبيع مع إسرائيل "تأخر كثيرا"، مشيرا إلى أنه آن الأوان "للاعتراف بمكانة اليهودية والمسيحية في تاريخ المنطقة".

وشدد على أن الإمارات تواجه الإرهاب في الداخل والخارج بشكل مباشر وعبر ما سماه بـ"القوة الناعمة" التي تأخذ شكل المساعدات الخارجية وبرامج التعليم، مشددا على أن هذا المسار "يعد ضروريا لمنع الراديكالية ولضرب التطرف".

وفي السياق، اطلقت شركة الطيران الاماراتية "الاتحاد" موقعا باللغة العبرية على شبكة الانترنت، تمهيدا لقيامها قريبا بتسيير رحلات منتظمة إلى المطارات الإسرائيلية ومنها.

المصدر: مكان