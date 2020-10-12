وفد إماراتي رسمي يزور إسرائيل في 20 أكتوبر برفقة مسؤولين أمريكيين

يزور وفد إماراتي رسمي، إسرائيل في 20 أكتوبر برفقة مسؤولين أمريكيين، وفق ما نقلت "رويترز" عن مصدر.

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وقال مصدر مطلع على خطط زيارات الوفود إن ممثلين عن إسرائيل يرافقهم مسؤولون أمريكيون سيزورون البحرين في 18 أكتوبر، ويتوجهون للإمارات في اليوم التالي قبل العودة لإسرائيل ومعهم وفد إماراتي في 20 أكتوبر.

ووافق مجلس الوزراء الإسرائيلي اليوم الاثنين على اتفاق تطبيع العلاقات مع الإمارات، وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه اتفق في اتصال هاتفي مع ولي عهد أبوظبي على اللقاء قريبا.

وقال ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على "تويتر" اليوم الاثنين، إنه بحث مع نتنياهو تعزيز العلاقات الثنائية وآفاق السلام في المنطقة.

المصدر: رويترز