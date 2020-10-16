مؤسسة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية تؤكد تعرضها لهجوم سيبراني

أعلنت مؤسسة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية، أنها تعرضت لهجوم سيبراني، من قبل من سمتهم الأعداء، من دون أن تحدد مصدر الهجوم، أو الأضرار الناجمة عنه.

وقالت دائرة العلاقات العامة في المؤسسة، إن "الأعداء اللدودين، الذين لم يتمكنوا من تحقيق أهدافهم المشؤومة، في إيقاف تصدير واستيراد السلع من وإلى إيران، عبر فرض العقوبات الأحادية، يسعون لتنفيذ هجمات سيبرانية، وإظهار هذه العمليات العمياء على أنها حققت نجاحا، باستخدام عمليات نفسية إعلامية".

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وأضافت مؤسسة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية، أنها اتخذت إجراءات احترازية، لأجل أن يستمر العمل فيها من دون توقف، وقالت إن كوادرها الفنية، يعملون على تعزيز أنظمة تقديم الخدمات، كي لا تتعرض عمليات تحميل وتفريغ السلع في الموانئ الإيرانية لأي خلل.

وجاء تأكيد مؤسسة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية، بعد أنباء تداولها ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي، أشاروا فيها إلى تعطل أنظمة الحاسوب في جمارك ميناء بندرعباس، وفي أحد أكبر مصانع النحاس الإيراني بمحافظة كرمان.

وأعلنت وزارة الاتصالات والتكنولوجيا الإيرانية، الأربعاء، عن أن هجوماً سيبرانيا كبيرا استهدف مؤسستين حكوميتين يوم الثلاثاء، أدى إلى انقطاع الاتصال بشبكات وخدمات عدد من الجهات والمؤسسات الحكومية.

وأضاف مركز "ماهر" لإدارة وتنسيق وإغاثة الحوادث الإلكترونية، إن مسؤولين وخبراء حكوميين، اتخذوا إجراءات احترازية تحسباً، لوقوع هجمات سيبرانية.

وقالت الخارجية الإيرانية في يوليو الماضي، إن الولايات المتحدة الأمريكية، هي المتهم الأول في أي هجوم سيبراني تتعرض له البلاد، وذلك بعد إصدار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أوامر بشن هجمات سيبرانية واسعة على إيران.

ونشر مغردون على توتير من جمارك ميناء بندر عباس صورة مكتوب عليها : نلفت عناية المراجعين الكرام، أنه وبسبب الهجوم السيبراني على البنى التحتية للبلاد، فإن أنظمة الحاسوب معطلة حتى إشعار آخر ... يرجى عدم السؤال.

المصدر: RT