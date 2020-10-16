إصابات كورونا في أوكرانيا تسجل أرقاما قياسية جديدة على أساس يومي

قال مجلس الأمن القومي في أوكرانيا إن البلاد سجلت 5992 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الـ24ساعة الماضية، ارتفاعا من الرقم القياسي السابق البالغ 5804 إصابات المسجل في الـ9 من أكتوبر.

وبذلك ارتفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 287231، منها 5394 حالة وفاة، بينها 92 وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

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وتسجل أوكرانيا أكثر من 5000 إصابة جديدة يوميا تقريبا منذ بداية أكتوبر، مما دفع الحكومة إلى تمديد إجراءات العزل العام حتى نهاية 2020.

المصدر: رويترز