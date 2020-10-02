أوكرانيا تسجل أعلى معدل يومي بإصابات كورونا منذ تفشي الوباء

أعلنت السلطات الأوكرانية تسجيل 4633 حالة إصابة جديدة بكوفيد -19 خلال الـ 24 ساعة الماضية، والتي تعد أكبر قفزة يومية منذ بداية تفشي الوباء.

وجاء في بيان السلطات: "تم تسجيل 4633 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، مقارنة مع الرقم القياسي السابق البالغ 4069 حالة إصابة جديدة يوم الخميس، وهي أكبر قفزة يومية منذ بداية تفشي الوباء".

وارتفع العدد اليومي للإصابات بفيروس كورونا في أواخر سبتمبر وأوائل أكتوبر إلى أكثر من 4000، مما دفع الحكومة إلى تمديد إجراءات الإغلاق حتى نهاية أكتوبر.

وقالت السلطات إنه تم تسجيل إجمالي 217661 حالة إصابة بالفيروس في أوكرانيا حتى اليوم الجمعة، مع 4261 حالة وفاة.

المصدر: رويترز