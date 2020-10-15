تنزانيا تستخدم طائرة هليكوبتر للمساعدة في إخماد حريق كليمنجارو

قالت تنزانيا يوم الخميس، إنها أرسلت طائرة هليكوبتر للمساعدة في جهود إخماد حريق كبير في كليمنجارو، أعلى جبل في إفريقيا، في شمال البلاد الواقعة بشرق القارة الإفريقية.

وقال هاميسي كيجوانجالا وزير الموارد الطبيعية والسياحة في بيان يوم الخميس: "من أجل زيادة كفاءة احتواء الحريق بدأنا استخدام طائرة هليكوبتر منذ ظهر اليوم".

وأضاف أن الحكومة وشركاء آخرين "يواصلون الجهود لإضافة المزيد من الطائرات لدعم العملية".

واندلع الحريق يوم الأحد في منطقة وونا، وهي مركز استراحة للمتسلقين وهم في طريقهم لصعود الجبل.

ويكافح مئات من رجال الإطفاء والسكان والطلاب الحريق.

ويرتفع جبل كليمنجارو 6000 متر فوق سطح البحر ويجتذب نحو 50 ألف متسلق سنويا.

المصدر: رويترز