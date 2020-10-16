الهند.. إنقاذ امرأة حبسها زوجها في مرحاض لمدة عام ونصف

أنقذت السلطات الهندية في قرية ريشبور، بولاية هاريانا، امرأة احتجزها زوجها لسنوات في حمام بمنزلهما، لاعتقاده بأنها مصابة بمرض عقلي.

وقالت راجني جوبتا، المسؤولة عن الإدارة الإقليمية لتنمية المرأة والطفل بالهند، إنها تلقت "بلاغا بشأن حبس مرأة بداخل مرحاض صغير تبلغ مساحته 3*3 متر بقرية ريشبور، وإجبارها على العيش في ظروف غير آدمية لمدة عام ونصف العام".

وأضافت أنها سافرت مع فريقها لتكتشف أن المرأة البالغة من العمر 39 عاما قد حبسها زوجها لسنوات في مرحاض بالطابق الأول من المنزل، بدعوى إصابتها بمرض عقلي لم يتم تأكيده بعد.

وأوضحت المسؤولة أن الضحية كانت في حالة "يرثى لها" وتعاني من سوء التغذية بشكل واضح وكان عليها "براز على الجسد والملابس".

وألقت الشرطة القبض على الزوج الذي ادعى أن المرأة كانت تعاني من مشاكل عقلية، حسبما أوضح ساتيش كومار، نائب مدير شرطة منطقة بانيبات​​.

المصدر: وكالات