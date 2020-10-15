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مقتل 60 شخصا جراء فيضانات غرب الهند

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مقتل 60 شخصا جراء فيضانات غرب الهند
Reuters VINOD BABU
تداعيات فيضانات قوية في مدينة حيدر أباد الهندية.
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أدت فيضانات عارمة ناجمة عن هطول أمطار غزيرة وارتفاع مناسيب مياه الأنهار في أنحاء كبيرة من غرب وجنوب الهند إلى مقتل 60 شخصا على الأقل منذ أمس الأربعاء.

وقال مسؤولون من ولايتي تيلانغانا ومهاراشترا، اليوم الخميس، إن 50 شخصا قتلوا في تيلانغانا بينما لقي 10 آخرون حتفهم في مهاراشترا بسبب انهيار جدران أو التعرض للصعق بالكهرباء أو الغرق في المياه التي ارتفع منسوبها.

وتعتبر تيلانغانا الولاية الأكثر تضررا حيث هطلت أمطار غزيرة غير موسمية الأربعاء والخميس وغمرت عاصمتها حيدر أباد، التي تضم مقار شركات تكنولوجيا كبيرة وناشئة منها "مايكروسوفت" و"أكسنتشر" و"أمازون" وتي. سي. إس".

وأعلنت السلطات المحلية الخميس عطلة في حيدر أباد وطلبت من السكان البقاء في المنازل.

واضطربت الحياة اليومية في العديد من أنحاء المدينة بسبب انقطاع الكهرباء بسبب الفيضانات، وأتلفت محاصيل الأرز والقطن وغيرها.

وقال تجار إن الأمطار الغزيرة تسببت في تلف محاصيل الأرز في تيلانغانا وأندرا براديش بينما تضررت محاصيل القطن وفول الصويا والبقوليات في مهاراشترا وكارناتاكا.

المصدر: "رويترز"

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