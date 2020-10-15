فيديو يظهر لحظة دهس سيارة أمن إسرائيلية لأحد المتدينين اليهود على مرأى من الناس

بدأت السلطات في مستوطنة بيتار عيليت الإسرائيلية التحقيق في فيديو أثار غضبا، يوثق دهس سيارة أمن تابعة للبلدية أحد اليهود المتدينين.

ويظهر في الفيديو المتداول على وسائل الإعلام الإسرائيلية، سيارة أمن تابعة للبلدية وهي تدهس شخصا يقف على الطريق، فيما واصلت الدورية سيرها دون توقف للاطمئنان على حالة الضحية.

תיעוד חריג מביתר עילית: רכב ביטחון של העירייה פוגע באדם שעומד על הכביש. עיריית ביתר עילית: נקיים בדיקה מיידית על פרטי האירוע - אין שום הצדקה לאירועים חמורים כאלו. גרסת הנהג הפוגע כפי שהובאה בפני גורמים בעירייה: "הותקפתי וחשתי סכנת חיים"@carmeldangorpic.twitter.com/j2AdKrPebg — כאן חדשות (@kann_news) October 15, 2020

وعلقت بلدية بيتار عيليت، على الحادث في بيان، وقالت: "سنتحقق على الفور من تفاصيل الحادث.. لا يوجد مبرر لمثل هذه الحوادث الخطيرة".

فيما نقلت مصادر في البلدية، عن السائق تبريره بأنه "تعرض لخطر يهدد حياته".

تجدر الإشارة إلى أن بيتار عيليت، تشهد منذ مدة مواجهات عنيفة بين متدينين وقوات الشرطة، إثر إغلاق الحكومة دور العبادة في البلدات اليهودية المتدينة بسبب إجراءات الحد من تفشي فيروس كورونا.

المصدر: "مكان"