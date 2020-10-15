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فيديو يظهر لحظة دهس سيارة أمن إسرائيلية لأحد المتدينين اليهود على مرأى من الناس

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فيديو يظهر لحظة دهس سيارة أمن إسرائيلية لأحد المتدينين اليهود على مرأى من الناس
Reuters Ammar Awad
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بدأت السلطات في مستوطنة بيتار عيليت الإسرائيلية التحقيق في فيديو أثار غضبا، يوثق دهس سيارة أمن تابعة للبلدية أحد اليهود المتدينين.

ويظهر في الفيديو المتداول على وسائل الإعلام الإسرائيلية، سيارة أمن تابعة للبلدية وهي تدهس شخصا يقف على الطريق، فيما واصلت الدورية سيرها دون توقف للاطمئنان على حالة الضحية.

وعلقت بلدية بيتار عيليت، على الحادث في بيان، وقالت: "سنتحقق على الفور من تفاصيل الحادث.. لا يوجد مبرر لمثل هذه الحوادث الخطيرة".

فيما نقلت مصادر في البلدية، عن السائق تبريره بأنه "تعرض لخطر يهدد حياته".

تجدر الإشارة إلى أن بيتار عيليت، تشهد منذ مدة مواجهات عنيفة بين متدينين وقوات الشرطة، إثر إغلاق الحكومة دور العبادة في البلدات اليهودية المتدينة بسبب إجراءات الحد من تفشي فيروس كورونا.

المصدر: "مكان"

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