إسرائيل توافق على بناء 5000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة

أكدت حركة "سلام الآن" الحقوقية أن الحكومة الإسرائيلية صادقت اليوم الخميس على بناء نحو 2.7 وحدة استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وارتفع بذلك إجمالي عدد الوحدات الاستيطانية التي وافقت لجنة التخطيط العليا للإدارة المدنية الإسرائيلية (التابعة لوزارة الدفاع) على بنائها خلال اليومين الماضيين إلى 4948.

These approvals official make 2020 the highest year on record in units in settlement plans promoted since Peace Now... Posted by PEACE NOW on Thursday, October 15, 2020

ولفتت الحركة المعنية بمتابعة الأنشطة الاستيطانية إلى أن جميع هذه الوحدات تقريبا ستنشأ في المناطق التي كانت إسرائيل ستضطر إلى إخلائها في حال تسوية النزاع بناء على حل الدولتين وفقا للقرارات الدولية.

إقرأ المزيد

وذكرت الحركة أن إجمالي عدد الوحدات الاستيطانية التي وافقت الحكومة الإسرائيلية على بنائها منذ مطلع العام الجاري أصبح بذلك 12159، أي أكبر مؤشر منذ عام 2012 على الأقل.

ويعد ذلك أولى حزمة الوحدات الاستيطانية التي وافقت الحكومة الإسرائيلية على بنائها منذ تولي زعيم تحالف "أزرق-أبيض" بيني غانتس منصب وزير الدفاع قبل ثمانية أشهر وتوقيع إسرائيل اتفاق السلام مع الإمارات والبحرين في سبتمبر.

واستدعت هذه الأنباء ترحيبا حارا من قبل المستوطنين الإسرائيليين، إذ أصدر تحالف المستوطنات "ييشا" بيانا دعا فيه الحكومة إلى التخلي عن الدبلوماسية في المسائل المتعلقة بالأنشطة الاستيطانية، وشدد على أنه لا يجوز أن يستخدم الاستيطان "كورقة مساومة في قضايا أخرى واتفاقات سلام".

المصدر: RT + تايمز أوف إسرائيل