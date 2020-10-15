أذربيجان تقول إنها دمرت بالمسيرات وحدها أسلحة أرمنية بقيمة مليار$

أعلن رئيس أذربيجان، إلهام علييف، أن معدات عسكرية للقوات المسلحة الأرمنية بقيمة مليار دولار تم تدميرها باستخدام الطائرات المسيرة وحدها.

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وقال علييف في مقابلة مع قناة تلفزيون فرانس 24 بهذا الشأن: " فقط بواسطة الطائرات من دون طيار التي تم شراؤها من تركيا، قمنا بتدمير معدات عسكرية لأرمينيا بقيمة 1 مليار دولار. بالطبع، نستخدم أيضا طائرات من دون طيار تم الحصول عليها من مصادر أخرى. نستخدم المدفعية والعديد من الوسائط الحربية الأخرى. ومع ذلك، تسببت الطائرات من دون طيار فقط في إلحاق أضرار بأرمينيا بقيمة مليار دولار".

ولم يفصح الرئيس الأذربيجاني عن عدد الطائرات المسيرة في حوزة جيش بلاده، مكتفيا بالإشارة إلى أنها "كافية لتحقيق الهدف".

المصدر: تاس