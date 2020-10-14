الشرطة الإسرائيلية تفرق زفاف حريديم بالقوة (فيديو)

فرقت الشرطة الإسرائيلية مساء الأربعاء، حفل زفاف لدى عائلة من الحريديم في مستوطنة بسغات زئيف في القدس.

وكانت مواجهات قد اندلعت بين الشرطة الإسرائيلية وحريديم في القدس على خلفية خرقهم تعليمات وزارة الصحة في ما يخص قواعد العزل الصحي لكبح وباء كورونا.

وبدأت الاشتباكات بعد توجه الحريديم إلى مقبرة للصلاة على أحد الحاخامات الكبار، حيث تم الإعلان عن وفاته جراء فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية تسجل 43 وفاة جديدة بفيروس كورونا يوم الأربعاء، لترتفع الحصيلة إلى 2098 حالة.

كما أعلنت تسجيل 1370 إصابة جديدة منذ منتصف الليل فيما سجلت 2285 مصاب الثلاثاء.

وبحسب الوزارة فقد سجلت 755 إصابة وصفت حالتهم بالحرجة من بينهم 241 مريضا يستعينون بأجهزة تنفس.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد الحالات النشطة بلغ 44688 حالة فيما بلغ مجمل الإصابات منذ تفشي الوباء 298500.

المصدر: RT + وكالات