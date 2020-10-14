ميركل: الأيام والأسابيع المقبلة ستكون حاسمة في مكافحة جائحة كورونا

حذرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، من أن الإجراءات التي ستتخذها السلطات في الأيام والأسابيع المقبلة، ستكون حاسمة في تحديد مدى نجاح البلاد في مواجهة جائحة كورونا.

وقالت بعد اجتماع اتفقت فيه وزعماء الولايات الألمانية الـ16 على إجراءات أكثر صرامة للسيطرة على الفيروس: "نحن في مرحلة النمو المتسارع، والأرقام اليومية تظهر ذلك".

وحثت المستشارة الألمانية الشباب على القيام بدورهم لوقف انتشار الفيروس التاجي بعد إلقاء اللوم مرارا وتكرارا على الحفلات الخاصة في تفشي المرض في المدن الألمانية.

وأضافت: "يجب أن ندعو الشباب بشكل خاص إلى الاستغناء عن عدد قليل من الحفلات الآن من أجل حياة طيبة غدا أو بعد غد".

المصدر: رويترز