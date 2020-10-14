تأييد استقلال اسكتلندا عن المملكة المتحدة يقفز إلى نسبة قياسية

سجل تأييد استقلال اسكتلندا وانفصالها عن بريطانيا نسبة قياسية، حيث تسبب وباء كورونا والتداعيات الاقتصادية في زيادة الانقسامات السياسية في البلاد، حسب "بلومبرغ".

وذكر حوالي 58% من المشاركين في استطلاع للرأي أجراه معهد "إبسوس إم أو آر آي" أنهم يؤيدون أن تصبح اسكتلندا دولة مستقلة.

وشارك في الاستطلاع حوالي 1045 شخصا في الفترة من الثاني حتى التاسع من أكتوبر الجاري.

وزادت تلك النسبة عما كانت عليه في استطلاعات سابقة هذا العام، حيث بلغ التأييد لانفصال اسكتلندا حوالي 55%.

ويتقدم الحزب "القومي الاسكتلندي" في استطلاعات الرأي قبيل انتخابات برلمان اسكتلندا في مايو.

وذكرت نيكولا ستورجن، التي تقود حكومة تتمتع بحكم شبه ذاتي في أدنبره أن الفوز سيعزز تفويضها بإجراء استفتاء ثان على الاستقلال وإعداد تشريع ذي شأن، فيما يرفض رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون حتى الآن السماح لاسكتلندا بإجراء التصويت.

المصدر: د ب أ