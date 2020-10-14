كورونا.. حاكم نيوروك يهدد بحجب الأموال إن لم تطبق لوائح الصحة

حذر حاكم نيويورك أندرو كومو، من أنه سيبدأ في حجب التمويل عن المناطق الموبوءة بكورونا، ما لم تطبق فيها لوائح الصحة العامة المكثفة.

ولفت كومو، إلى أن بعض المدارس التي كان من المفترض أن يتم إغلاقها الأسبوع الماضي بسبب القيود المتزايدة لا تزال تحتفظ بالفصول الدراسية الشخصية، وألقى باللوم على الحكومات المحلية لعدم فرضها تفويضات جديدة.

إقرأ المزيد

كما يأمل في أن تحد القيود من تفشي المرض، لكنه حذر من احتمال استمرار تفشي المرض لمدة عام على الأقل أو حتى يتم توزيع اللقاح على نطاق واسع.

المصدر: "Forbes"