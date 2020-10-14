 
مباشر
عاجل
ميركل: الأيام والأسابيع المقبلة ستكون حاسمة في مكافحة جائحة كورونا

كورونا.. حاكم نيوروك يهدد بحجب الأموال إن لم تطبق لوائح الصحة

أخبار العالم

كورونا.. حاكم نيوروك يهدد بحجب الأموال إن لم تطبق لوائح الصحة
AFP
حاكم نيويورك أندرو كومو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/oxwt

حذر حاكم نيويورك أندرو كومو، من أنه سيبدأ في حجب التمويل عن المناطق الموبوءة بكورونا، ما لم تطبق فيها لوائح الصحة العامة المكثفة.

ولفت كومو، إلى أن بعض المدارس التي كان من المفترض أن يتم إغلاقها الأسبوع الماضي بسبب القيود المتزايدة لا تزال تحتفظ بالفصول الدراسية الشخصية، وألقى باللوم على الحكومات المحلية لعدم فرضها تفويضات جديدة.

إقرأ المزيد
الولايات المتحدة.. إصابات كورونا اليومية تتجاوز الـ50 ألفا مجددا
الولايات المتحدة.. إصابات كورونا اليومية تتجاوز الـ50 ألفا مجددا

كما يأمل في أن تحد القيود من تفشي المرض، لكنه حذر من احتمال استمرار تفشي المرض لمدة عام على الأقل أو حتى يتم توزيع اللقاح على نطاق واسع.

المصدر: "Forbes"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا