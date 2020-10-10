الولايات المتحدة.. إصابات كورونا اليومية تتجاوز الـ50 ألفا مجددا

أظهرت بيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن عدد المصابين بكورونا في الولايات المتحدة يوميا تجاوز لليوم الثالث على التوالي الـ50 ألف مصاب.

وفقا للجامعة، تم تسجيل 57420 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، فيما سجلت يوم الجمعة 56191 إصابة، والخميس 50341 حالة.

ووفقا لـ"جونز هوبكنز"، تم تسجيل أكثر من 7.66 مليون إصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، ووفاة 213795 شخصا.

يذكر أن إجمالي الإصابات حول العالم بلغ حوالي 36.8 مليون شخص، وتوفي أكثر من 1.06 مليون منهم.

وتحتل الولايات المتحدة المرتبة الأولى في العالم من حيث الإصابات والوفيات.

المصدر: "تاس"