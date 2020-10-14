"الحوت الضخم" غواصة يابانية جديدة (فيديو)

دشنت قوات الدفاع البحرية اليابانية غواصة "تايغي" "الحوت الضخم"، في حوض بناء السفن التابع لشركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة في مدينة كوبي غربي البلاد.

وتعد "الحوت الضخم" أول غواصة من هذه الفئة بوزن معياري يبلغ 3 آلاف طن والأكبر على الإطلاق بالنسبة لغواصات قوات الدفاع البحرية اليابانية.

ومن المقرر أن تدخل الخدمة في مارس 2022، ويمكنها البقاء تحت الماء لفترات طويلة ومزودة بمسبار بالصدى "سونار" محسن.

ويبلغ طول الغواصة الجديدة 84 مترا وعرضها حوالي 9 أمتار وتستوعب 70 بحارا، وبلغ إجمالي تكاليف بنائها حوالي 80 مليار ين (750 مليون دولار تقريبا) وهي مجهزة ببطاريات ليثيوم أيون نفس ميزة الغواصتين "أوريو" (Oryu) وتوريو (Toryu) اللتين تم تشغيلهما في مارس 2020 وستدخلان الخدمة العام المقبل.

وتسمى الغواصات اليابانية بأسماء الظواهر البحرية أو الكائنات المائية أو الحيوانات.

وإلى جانب "تايغي" تمتلك قوات الدفاع البحرية اليابانية غواصات من طراز "أوياشيو" (Oyashio) و"سوريو" (Soryu)، و"أوياشيو" اسم تيار المحيط المتدفق بالقرب من اليابان، و"سوريو" وتعني التنين الأزرق.

المصدر: وام