كورونا.. تراجع السياحة في إسرائيل بنسبة 76.5%

تراجعت السياحة الوافدة إلى إسرائيل بنسبة 76.5 بالمئة خلال الشهور التسعة الماضية من العام الجاري على أساس سنوي، متأثرة بقيود كورونا.

وقال مكتب الإحصاء الإسرائيلي إن عدد السياح بلغ 837 ألفا منذ مطلع العام الجاري، حتى نهاية سبتمبر الفائت، قياسا بـ3.55 مليون سائح لنفس الفترة من 2019.

وبحسب مكتب الإحصاء، فإنه لا يمكن دخول الأجانب إلى إسرائيل حاليا، إلا بموافقة استثنائية من وزارة السكان والالتزام بالدخول في حجر إلزامي لمدة 14 يوما.

يذكر أن إجمال إصابات كورونا في إسرائيل بلغ 296.215 ألف حالة، منها 50.778 ألف إصابة نشطة.

المصدر: وكالات