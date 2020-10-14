ألمانيا.. تأجيل إزالة تمثال ينتقد اليابان

أجلت السلطات الألمانية إزالة تمثال "فتاة السلام" المنصوب في برلين، والذي يرمز إلى ضحايا الاسترقاق الجنسي الياباني في زمن الحرب.

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وأشار مكتب "حي مته" في بيان صحفي له في برلين، إلى أن مجموعة "كوريا فيرباند" التي لها روابط بكوريا الجنوبية ومقرها برلين، قدمت اعتراضا على أمر المكتب بإزالة التمثال إلى المحكمة الإدارية في برلين يوم أمس، ما أدى إلى تأجيل موعد إزالته.

وأعرب عن نيته في إيجاد حل وسطي، يتعامل بشكل عادل مع مصالح المجموعة والجانب الياباني، مؤكدا على أنه يرحب بتصميم تمثال تذكاري من خلال البحث عن طريق لتعايش جميع الأطراف المعنية.

وشدد المكتب على رفض جميع أشكال العنف الجنسي ضد المرأة أثناء النزاعات المسلحة، بغض النظر عن الزمن والمكان والسبب، مؤكدا على أنه لم يصدر الأمر بإزالة التمثال بسبب ضغوط من الحكومة اليابانية، بل بسبب مسألة متعلقة بالمحتوى المنقوش على التمثال، وذلك بعد أن أعربت الحكومة اليابانية عن أسفها لنصبه داخل المدينة.

وهدد في وقت سابق بأنه سيزيل التمثال بالقوة إذا لم تتم إزالته من قبل المجموعة حتى الموعد المحدد.

المصدر: "يونهاب"