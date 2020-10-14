تركيا: فحوصات كورونا يومية لفريق أردوغان

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، إن الفريق المقرب من الرئيس رجب طيب أردوغان، يخضع لفحوصات فيروس كورونا المستجد بشكل يومي.

وأشار في حديث له ضمن برنامج "تحدثت قليلا"، إلى أنه يتم إجراء فحوصات الـ "بي سي آر" لجميع موظفي فريق أردوغان، قبل بدء الدوام وبعد انتهائه.

وبلغ عدد إصابات كوونا في تركيا 338 ألفا و779 حالة، بينهم 1632 حالة إصابة أمس.

وأعلن اتحاد أطباء تركيا عن وجود مئات الآلاف من الحالات لم تتم إضافتها إلى أرقام مصابي كورونا في تركيا، مشيرا إلى انعدام الشفافية في البيانات المعلنة من قبل السلطات الصحية.

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وتعهد وزير الصحة التركي بإطلاع منظمة الصحة العالمية بداية من منتصف الشهر الجاري، على جميع إصابات كورونا في تركيا.





المصدر: "زمان"