ألمانيا تفرض "تأشيرة كورونا" على الأتراك

فرضت الحكومة الألمانية، شروطا جديدة على دخول الأتراك أراضيها للسياحة، وذلك في إطار جهود منع تفشي وباء كورونا المستجد.

وحسب الشروط التي أعلنتها السلطات الألمانية، سيتعين على المواطنين الأتراك الراغبين في زيارة ألمانيا لغرض السياحة، الحصول على "تأشيرة مسبقة"، فيما أوضحت وسائل الإعلام التركية أن "ألمانيا وسويسرا تطبقان تدابير إضافية، أطلق عليها تأشيرة كورونا، بالنسبة للمواطنين الأتراك".

وأشارت إلى أنه "سبق وأن فرضت ألمانيا قيودا وتحديدا لعدد من طلبات التأشيرات المخصصة للمواطنين الأتراك"، ومع فرض المزيد من التدابير بات دخول الأتراك ألمانيا "أكثر صعوبة".

ورغم عدم وجود أي صعوبة في سفر مواطني دول الاتحاد الأوروبي من بلدانهم إلى تركيا، إلا أن السفر من تركيا إلى دول الاتحاد يمثل أزمة كبيرة بسبب القيود المفروضة على إصدار التأشيرات.

من جهته، أقر وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، بأن "أرقام الإصابات المعلنة لمصابي فيروس كورونا في بلاده لا تشمل من لم تظهر عليهم الأعراض".

وقال، إنه "بداية من منتصف هذا الشهر سيتم إرسال جميع نتائج التحليلات الإيجابية بفيروس كورونا إلى منظمة الصحة العالمية".

المصدر: "زمان التركية"