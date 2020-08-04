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ألمانيا تلغي تحذيرات السفر إلى بعض الأقاليم التركية

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ألمانيا تلغي تحذيرات السفر إلى بعض الأقاليم التركية
Reuters
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أعلنت الحكومة الألمانية، إلغاء تحذيرها من السفر إلى أربعة أقاليم في تركيا ذات معدلات إصابة منخفضة بفيروس كورونا المستجد.

وأضافت، أن ذلك في إطار اتفاق للمساعدة في استئناف حركة السفر بين البلدين.

وذكرت وزارة الخارجية الألمانية، أنه تقرر إلغاء التحذيرات من السفر إلى أقاليم أنطاليا وإزمير وأيدن وموجلا، حيث توقف انتشار فيروس كورونا عند معدل خمس إصابات جديدة فقط لكل 100 ألف شخص على مدى أسبوع.

وجاء في بيان الوزارة اليوم الثلاثاء، أن تركيا ستلزم جميع المسافرين المتجهين إلى ألمانيا، بتقديم ما يفيد بالخضوع لفحص الكشف عن الفيروس خلال الثماني والأربعين ساعة السابقة للمغادرة.

المصدر: رويترز

 

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