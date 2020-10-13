المعارضة البيلاروسية تناشد المحتجين عدم الرد بالعنف على "عنف السلطات"

دعا المجلس التنسيقي للمعارضة البيلاروسية المحتجين، إلى إبقاء مظاهراتهم سلمية وعدم الرد بالعنف على "عنف السلطات".

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وجاء في بيان نشره المجلس اليوم الثلاثاء: "ندعو المجتمع البيلاروسي والشعب البيلاروسي إلى التحلي بالصبر وضبط النفس والوصول بثورتنا السلمية إلى النهاية".

وتابع البيان أن المسيرات الجماهيرية السلمية والمتواصلة وحدها كفيلة بضمان الانتصار وتثبيته.

ودعا المجلس السلطات إلى "الوقف الفوري للعنف والبدء في التحقيق بحوادث القسوة بحق بيلاروسيين سلميين والإفراج عن جميع السجناء السياسيين".

وأشار المجلس إلى أن "العنف لا يحل أي مشكلات بل يشق طريقا مباشرا إلى إشعال حرب أهلية في البلاد".

وأضاف: "ندعو السلطات إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات والشروع عاجلا في الحوار من أجل البحث عن سبل الخروج من الأزمة السياسية الحادة".

ولا تزال الاحتجاجات في بيلاروس مستمرة منذ إعلان السلطات في 9 أغسطس الماضي، نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها ألكسندر لوكاشينكو بحصوله على أكثر من 80% من أصوات الناخبين.

المصدر: تاس