بيلاروس.. تيخانوفسكايا تمهل لوكاشينكو 13 يوما

أمهلت المرشحة السابقة لرئاسة بيلاروس، سفيتلانا تيخانوفسكايا، الرئيس ألكسندر لوكاشينكو حتى 25 أكتوبر الحالي كي ينفذ مطالب المعارضة.

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وكتبت تيخانوفسكايا، عبر قناتها في "تلغرام"، اليوم الثلاثاء: "لقد مضى شهران من الأزمة السياسية والعنف والخروج على القانون، وقد سئمنا ذلك.. أمام النظام 13 يوما كي ينفذ المطالب الإلزامية الثلاثة: على لوكاشينكو أن يعلن رحيله. العنف في الشوارع يجب أن يتوقف. جميع السجناء السياسيين يجب الإفراج عنهم.. أمامنا 13 يوما كي نعد العدة، وخلال هذا الوقت سيواصل البيلاروس احتجاجهم السلمي المستمر".

وحذرت الناشطة من أنه في حالة عدم انصياع السلطات لمطالب المعارضة ستشهد البلاد احتجاجات عارمة والإضراب العام عن العمل وإغلاق الطرق وانهيار المبيعات في المتاجر.

وتتهم مينسك الدول الغربية بالتدخل في شؤونها عبر "إدارة" الاحتجاجات. وفرض الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى بعض الدول الغربية الأخرى، عقوبات ضد المسؤولين البيلاروس، بينهم ألكسندر لوكاشينكو، الذي لم تعترف هذه الدول بشرعية تنصيبه، في سبتمبر الماضي، رئيسا لبلاده لولاية جديدة.

المصدر: نوفوستي