تركيا: خفر السواحل ينقذ 25 طالب لجوء

أنقذت فرق خفر السواحل التركية اليوم، 25 طالب لجوء، بعد إجبارهم على العودة نحو المياه الإقليمية التركية في بحر إيجه من قبل السلطات اليونانية.

وأشارت قيادة خفر السواحل التركية في بيان صادر عنها، إلى أن طواقمها تحركت بعد تلقيها بلاغا بوجود قاربين مطاطيين قبالة سواحل قضاء جشمة التابع لولاية إزمير.



وقالت القيادة إن الطواقم التركية أنقذت 25 طالب لجوء كانوا على متن القاربين.





وأضاف البيان أنه تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق طالبي اللجوء، وتم نقلهم إلى مديرية الهجرة في الولاية.

المصدر: "الاناضول"