الشرطة الفرنسية تطلب الحماية بعد تعرض مخفرها لهجوم بالمفرقعات

احتج أفراد من الشرطة الفرنسية أمام مراكزهم، على خلفية هجوم شنه العشرات على مركز للشرطة قرب العاصمة باريس بالقضبان المعدنية والمفرقعات مطلع الأسبوع الجاري.

وتجمع الضباط خارج مقار الشرطة في باريس يحملون لافتات كتب عليها: "الشرطة تحت الهجوم والمواطنون في خطر".

وفي ضاحية شامبيني سور مارن التي يقطنها محدودو الدخل حيث وقع الهجوم السبت الماضي، رفعت الشرطة شعار: "أمنكم له ثمن. نريد حماية وتقديرا".

من جهته، قال ممثل اتحاد العاملين بالشرطة غريغوري جورون: "سمعت الساسة يقولون: إن سلطة الدولة يجب ألا تهان.. أتفق تماما مع ذلك.. وأريد أن أرى أفعالا تثبت أن ذلك لن يتكرر".

وتوصف العلاقة بين الحكومة والشرطة بـ"المشحونة"، حيث تتهم الأخيرة الحكومة باستخدام رجالها "كباش فداء" أثناء الاحتجاجات المناهضة للعنصرية.

من جانبه، قال وزير الداخلية جيرالد دارمانان إن "الحكومة تريد تعديل قانون أمني يصنف المفرقعات بين الأسلحة لحظر بيعها".

Je suis venu ce soir témoigner aux policiers le soutien du Président de la République, du Premier ministre et de l’ensemble du gouvernement et leur dire que nous sommes avec eux.

Le Président de la République recevra ce jeudi les représentants des policiers. pic.twitter.com/VKwsgPKG2J — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) October 11, 2020

وشجبت اتحادات العاملين بالشرطة ذلك باعتباره بادرة غير كافية، وقالت، إن "هناك حاجة لنشر المزيد من الضباط بالشوارع".

المصدر: "أ ف ب"