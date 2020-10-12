هجوم بألعاب نارية على مركز للشرطة في ضواحي باريس

تعرض مركز للشرطة في ضواحي بارس للهجوم من قبل 40 شخصا استخدموا ألعابا نارية.

ووقع الحادث مساء يوم السبت، حيث أطلق العشرات من الناس النار على المركز بـ8 مفرقعات من الألعاب النارية.

ولم يؤد الحادث إلى أي إصابات إلا أنه ألحق أضرارا بعدد من السيارات كانت مركونة بالقرب من المركز وتحطم الزجاجي الأمام.

ويأتي هذا الحادث بعد أيام من تعرض شرطيين اثنين للضرب وإطلاق النار عليهما وإصابتهما بجروح خطيرة على يد مهاجمين اعتدوا عليهما خلال قيامهما بمهمة مراقبة في ضاحية أخرى بباريس.

المصدر: وكالات