الفاتيكان يطلق مركزا لاستقبال المهاجرين في روما

أعلن مفوض البابا فرنسيس للأعمال الخيرية يوم الاثنين، تحويل مبنى في روما يعود للراهبات إلى مركز لاستقبال نحو 60 مهاجرا.

وأوضح الكاردينال البولندي كونراد كراغوسكي أن المركز سيستقبل خاصة النساء الوحيدات أو من معهن أطفال أو حتى العائلات الضعيفة في الأشهر الأولى بعد وصولها إلى إيطاليا عبر ممرات إنسانية.

وأشار إلى أن البابا فرنسيس أكد على الحاجة إلى استقبال المهاجرين بكرامة في رسالة بابوية حديثة مخصصة للأخوة.

ووضع المبنى الروماني مجانا في خدمة البابا من جانب راهبات دير العناية الإلهية في كاتانيا بجزيرة صقلية.

وستدير المركز جماعة "سان إيغيديو" الكاثوليكية العلمانية الإيطالية التي تنظم منذ 2015 ممرات إنسانية من سوريا، والقرن الإفريقي، واليونان.

المصدر: أ ف ب