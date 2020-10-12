تركيا.. مسؤولون سياسيون يؤكدون أن حرائق هطاي مفتعلة ويرجحون تورط الحكومة

قال مسؤولون سياسيون في تركيا إن الحرائق التي تشهدها ولاية هطاي جنوب غربي البلاد، منذ الخميس الماضي، مفتعلة، كما لم يستبعدوا تورط الحكومة فيها لتسريع خططها بإنشاء مناجم فحم في هطاي.

وكشف عضو لجنة البيئة في البرلمان التركي عن "حزب الشعوب الديمقراطي الكردي"، بستامي تشورابتشي، أن مديرية البيئة والتخطيط العمراني التابعة لولاية مدينة هطاي، كانت قد أوضحت أنه سيتم عقد اجتماع في 12 أكتوبر لتقييم الآثار البيئية لمشروع المناجم المخطط تنفيذه خلال الفترة المقبلة.

وفي خطاب رسمي أرسل إلى وزارة البيئة والتخطيط العمراني، تم توضيح أنه تم إجراء التجهيزات اللازمة لمشروع منجم الكروم المزمع تنفيذه.

بدوره قال نائب رئيس "حزب الشعب الجمهوري" المعارض في تركيا علي أوزتونش، إن حرائق الغابات في ولاية هطاي "مفتعلة".

وعقب تفقده مناطق الحرائق في ولاية هاتاي قال أوزتونش إن "هذا ثاني حريق ضخم يضرب ولاية هطاي خلال شهر واحد. للأسف البعض يحرقون ولا بد من إيجاد المسؤولين عن هذا".

المصدر: صحيفة زمان