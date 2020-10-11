إسرائيل تطرح موقفها إزاء صفقة محتملة لبيع "إف-35" الأمريكية إلى قطر

أكد وزير الاستخبارات الإسرائيلي إيلي كوهين، أن تل أبيب ستعارض صفقة محتملة لبيع مقاتلات من طراز "إف-35" من الولايات المتحدة إلى قطر.

إقرأ المزيد

ورد كوهين، في حوار مع إذاعة الجيش، إيجابا على سؤال عما إذا كانت إسرائيل ستعارض الصفقة المحتملة، قائلا: "جوابي نعم، ولا يزال تفوقنا الأمني والعسكري في المنطقة على سلم أولوياتنا".

وأشار الوزير الإسرائيلي إلى أن الشرق الأوسط "لم يتحول بعد إلى سويسرا".

وجاء هذا الكلام على خلفية تقرير أفادت فيه وكالة "رويترز" بأن قطر، بعد الإمارات، قدمت طلبا رسميا لشراء "إف-35" من واشنطن.

المصدر: رويترز