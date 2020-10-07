"رويترز": قطر قدمت طلبا رسميا للولايات المتحدة لشراء مقاتلات من نوع "F-35"

نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة أن الحكومة القطرية قدمت طلبا رسميا للولايات المتحدة لشراء مقاتلات شبح أمريكية من نوع "F-35".

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وقالت 3 مصادر للوكالة إن الطلب القطري للحصول على الطائرات التي تصنعها شركة "لوكهيد مارتن" تم تقديمه في الأسابيع الأخيرة.

وأشارت "رويترز" إلى أن توقيع هذه الصفقة قد يؤدي إلى توتر في العلاقات الأمريكية مع كل من السعودية وإسرائيل.

ويأتي تقديم هذا الطلب في الوقت الذي يستمر فيه بمنطقة الخليج، منذ 5 يوليو 2017، توتر كبير على خلفية قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، ووقف الحركة البحرية والبرية والجوية مع الإمارة التي اتهمتها الدول الـ 4 بـ "دعم الإرهاب" والتحول عن المحيط العربي نحو إيران، ما أدى إلى نشوب أزمة سياسية حادة بين البلدان المذكورة بالإضافة إلى حرب إعلامية واسعة.

وفضلا عن السعودية وحلفائها، من المرجح أن تثير هذه الصفقة بشكل مؤكد معارضة من قبل إسرائيل، حيث تسعى حكومة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، إلى الحفاظ على "التغلب العسكري النوعي" للقوات الإسرائيلية في المنطقة.

وفي هذا السياق أكد نتنياهو مرارا رفضه إبرام صفقة مماثلة بين الولايات المتحدة والإمارات، وذلك على الرغم من إبرام الأخيرة يوم 15 سبتمبر اتفاقا تاريخيا لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

المصدر: "رويترز" + وكالات