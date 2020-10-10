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الولايات المتحدة.. يهود بروكلين المتدينون يرفضون الالتزام بقيود كورونا

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الولايات المتحدة.. يهود بروكلين المتدينون يرفضون الالتزام بقيود كورونا
Reuters BM/dn
يهود من الطائفة الحسيدية في نيويورك
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تمرد جزء من المجتمع اليهودي الحسيدي المتدين على القيود التي أقرها حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو في بلدة بروكلين لاحتواء فيروس كورونا.

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ونقلت وكالة "فرانس برس" عن أحدهم قوله إن كومو "لا يفهم أن حياتنا كلها تقوم على الصلاة ودراسة التوراة. نحن نفعل ما يتعين علينا".

وقال جاكوب فوكس الذي يتبع الطائفة الحسيدية: "كالعادة، يختارون اليهود لأنهم هدف سهل".

وكانت منظمة يهودية حسيدية رفعت شكوى أمام المحكمة الفيدرالية ضد تدابير الاحتواء باسم الحرية الدينية، لكن الدعوى رفضت الجمعة.

وقال القاضي كيو ماتسوموتو إن "كوفيد يتجاوز الحدود العرقية والدينية والاقتصادية".

المصدر: "أ ف ب"

 

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