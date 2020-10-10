فرض حظر التجول في عاصمة قرغيزستان

أعلنت السلطات العسكرية في العاصمة القرغيزية، بيشكيك، عن فرض حظر التجول في المدينة، على خلفية الوضع الأمني المضطرب الذي تعيشه البلاد على مدار الأيام الأخيرة.

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ويقضي الأمر الصادر عن مكتب القائد العسكري للمدينة، والذي تم نشره على صفحة شرطة بيشكيك، بـ "فرض حظر التجول على أراضي مدينة بيشكيك اعتبارا من الساعة 21:00 وحتى الساعة 05:00 لجميع المواطنين والأشخاص عديمي الجنسية، باستثناء موظفي الدولة والبلدية الذين تضمن أنشطتهم عمل مكتب القائد العسكري لمدينة بيشكيك وتسهله".

وأشار النص إلى أن الإجراء يقتضي "حظر الاجتماعات والتجمعات والمسيرات والمظاهرات والاعتصامات، بالإضافة إلى العروض الرياضية وغيرها من الفعاليات الجماهيرية على أراضي مدينة بيشكيك".

وجاء صدور الأمر على خلفية موجة الاحتجاجات وأعمال الشغب واسعة النطاق التي هزت قرغيزستان بعد إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية في وقت سابق من الشهر الجاري. ودفعت هذه الأحداث رئيس البلاد، سورونباي جينبيكوف، إلى إقالة الحكومة، فيما اعترفت لجنة الانتخابات المركزية ببطلان نتائج الانتخابات.

المصدر: تاس