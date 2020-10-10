بوتين يبحث مع روحاني هدنة قره باغ والاتفاق النووي ومكافحة كورونا

تلقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم السبت، مكالمة هاتفية من نظيره الإيراني حسن روحاني، بحثا فيها طيفا من المواضيع الملحة على رأسها قضية قره باغ.

وأكدت الرئاسة الروسية (الكرملين) في بيان لها أن الزعيمين تبادلا الآراء بالتفصيل بشأن مستجدات الوضع في قره باغ، مشيرة إلى أن بوتين أطلع روحاني على الجهود الروسية لخفض التصعيد في المنطقة المتنازع عليها.

وأعرب الرئيس الإيراني عن دعمه للاتفاق الذي توجت به أمس الجمعة المشاورات بين وزراء خارجية أرمينيا وأذربيجان وروسيا في موسكو بشأن إعلان هدنة إنسانية في قره باغ وإطلاق مفاوضات لتسوية النزاع في أسرع وقت ممكن.

كما بحث بوتين وروحاني تطبيق خطة العمل الشاملة المشتركة الخاصة ببرنامج إيران النووي، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على الاتفاق النووي المبرم بين طهران ومجموعة 5+1 في عام 2015 باعتباره اتفاقية ذات أهمية قصوى بالنسبة للأمن الدولي.

كما ناقش بوتين وروحاني المسائل الملحة المتعلقة بالتعاون الثنائي بين موسكو وطهران في المجال التجاري والاقتصادي، مع إعارة اهتمام خاص إلى ملف محاربة انتشار فيروس كورونا المستجد، وخاصة فرص التعاون بشأن لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد للوباء.

ولفت الكرمين إلى أن روحاني هنأ بوتين بحرارة خلال المكالمة بعيد ميلاده الـ68 الذي احتفل به الرئيس الروسي في وقت سابق من الأسبوع الجاري، مؤكدا أن الرئيسين اتفقا على مواصلة الاتصالات بينهما.

المصدر: RT