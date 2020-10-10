هجوم دموي بقنابل على مبنى سكني بالمكسيك

لقي ستة أشخاص مصرعهم وأصيب اثنان آخران بجروح خطيرة، أمس الجمعة في هجوم بالقنابل اليدوية، على مبنى سكني في منطقة تونالا، بولاية خاليسكو غربى المكسيك.

وذكرت إذاعة Noticias MVS، أن مجرمين مجهولين استهدفا المبنى بالقنابل التي أدى تفجيرها، إلى انفجار اسطوانة غاز في المبنى واندلاع حريق.

وعثر رجال الأمن، في مكان الحادث على حوالي 200 طلقة لبنادق آلية وخمس قنابل يدوية ومبلغ نقدي كبير.

وحسب التحقيقات، فإن سبب الهجوم يكمن على الأغلب، في خلاف على بيع قطع أراضي.

في بداية سبتمبر، أشار الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، إلى تزايد عدد جرائم القتل العمد وحالات الابتزاز في البلاد. وذكر أنها زادت بنسبة 7.9٪ و 12.7٪ على التوالي، مقارنة بشهر نوفمبر 2018.

المصدر: تاس