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الولايات المتحدة.. تأجيل المناظرة بين ترامب وبايدن

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الولايات المتحدة.. تأجيل المناظرة بين ترامب وبايدن
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن
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أعلنت لجنة المناظرات الرئاسية الأمريكية، أن المناظرة المزمع عقدها في الـ15 من أكتوبر بين الرئيس دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن، قد تأجلت.

وقالت المفوضية في بيان لها، إن "الحملتين أعلنتا عن خطط بديلة لذلك التاريخ".

وأضافت: "من الواضح الآن أنه لن تكون هناك مناظرة، وستوجه لجنة حماية الشعب اهتمامها إلى الاستعدادات للمناقشة الرئاسية النهائية المقرر عقدها في 22 أكتوبر الجاري".

وأعلنت لجنة المناظرات الرئاسية الأمريكية (CPD) أمس الخميس، أن المناظرة الرئاسية الثانية بين المرشح الديمقراطي جو بايدن والرئيس دونالد ترامب، المقررة يوم الخميس 15 أكتوبر ستجرى "افتراضيا".

من جهته، أعلن ترامب في حديث لقناة "FOX Business"، أنه "لم يتم إبلاغه مسبقا بالتغيير"، مشددا على أنه "لن يضيع وقته، ولن يشارك بشكل افتراضي".

المصدر: "رويترز"

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