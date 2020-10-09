ترامب يكشف رد فعل ميركل بعد انتقاده مشروع "السيل الشمالي-2"

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، لم تدخل في نقاش معه عندما انتقدها لموافقتها على مشروع "السيل الشمالي-2" لضخ الغاز الروسي إلى ألمانيا.

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وأشار في حديثه عبر برنامج The Rush Limbaugh Show إلى أن ميركل "اكتفت بالابتسام" ردا على انتقاداته، مضيفا أنه طلب منها ألا ترد على هذه الانتقادات "حتى لا تشعر بالإحراج".

ولفت ترامب إلى أنه كان أول شخصية في الولايات المتحدة تنتقد ألمانيا على هذا المشروع.

يشار إلى أنه يجري تنفيذ المرحلة الأخيرة من مد مشروع "السيل الشمالي-2"، الذي يتضمن مد خطين لضخ الغاز الروسي بطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب سنويا، من الساحل الروسي عبر قاع البلطيق إلى ألمانيا.

المصدر: وكالات