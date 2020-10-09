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باشينيان يدعو للتصدي للتوسع التركي

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باشينيان يدعو للتصدي للتوسع التركي
Reuters
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ندد رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان بدعم تركيا لأذربيجان في قره باغ، وقال إن "يريفان وجمهورية قره باغ هما الحد الأخير أمام التوسع التركي".

وأضاف باشينيان في مقابلة مع صحيفة La Republica الإيطالية: "أرمينيا وقره باغ، هما آخر العقبات أمام طريق التوسع التركي، وإذا لم يتدخل المجتمع الدولي بشكل عاجل، سيرى الأتراك قريبا على أبواب فيينا، كما كان الحال في القرن السابع عشر".

واندلعت صباح 27 سبتمبر اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمنية في إقليم قره باغ والمناطق المتاخمة له في أخطر تصعيد بين الطرفين منذ أكثر من 20 عاما وسط اتهامات متبادلة ببدء القتال واستقطاب مسلحين أجانب.

المصدر: radiosputnik

 

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