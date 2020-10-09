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رهينة فرنسية محررة تعلن إسلامها

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رهينة فرنسية محررة تعلن إسلامها
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أعلنت الرهينة الفرنسية صوفي بترونين المحررة في مالي مؤخرا إسلامها، فور وصولها إلى الأراضي الفرنسية.

وقالت صوفي لوسائل الإعلام إنها ستدعو وتطلب البركة من الله من أجل مالي، وفاجأت الجميع بأنها أصبحت مسلمة واسمها الجديد مريم.

تجدر الإشارة إلى أن صوفي كانت قد احتجزت مع أوروبيين آخرين من قبل مجموعات إرهابية في مالي، وتم الإفراج عنهم بعد الإنقلاب الذي حصل هناك مؤخرا.

 المصدر: "رصد"

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