رهينة فرنسية محررة تعلن إسلامها

أعلنت الرهينة الفرنسية صوفي بترونين المحررة في مالي مؤخرا إسلامها، فور وصولها إلى الأراضي الفرنسية.

وقالت صوفي لوسائل الإعلام إنها ستدعو وتطلب البركة من الله من أجل مالي، وفاجأت الجميع بأنها أصبحت مسلمة واسمها الجديد مريم.

تجدر الإشارة إلى أن صوفي كانت قد احتجزت مع أوروبيين آخرين من قبل مجموعات إرهابية في مالي، وتم الإفراج عنهم بعد الإنقلاب الذي حصل هناك مؤخرا.

أصبحت مسلمة واسمي مريم

بعد أيام من هجوم #ماكرون على #الإسلام.. أسيرة فرنسية محررة من قبضة تنظيم القاعدة في مالي منذ 2016 تفاجئ العالم بإعلان إسلامها فور وصولها الأراضي الفرنسية وتدعو لمالي pic.twitter.com/yLnBp8h0Gu — شبكة رصد (@RassdNewsN) October 9, 2020

المصدر: "رصد"