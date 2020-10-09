باكستان تحظر "تيك توك"

أعلنت السلطات الباكستانية عن حظر تطبيق "تيك توك" للتواصل الاجتماعي، محملة مديريه المسؤولية عن الفشل في منع تداول "محتوى غير أخلاقي" عبره.

وأوضحت الهيئة المنظمة لقطاع الاتصالات في باكستان اليوم الجمعة أن حظر التطبيق يأتي في ظل شكاوى من فئات مختلفة من المجتمع على "محتوى غير أخلاقي وخليع" يجري تداوله عبره.

ولفتت سلطة الاتصالات الباكستانية إلى أنها ستراجع هذا القرار إذا وضع مديرو التطبيق آلية مرضية للتعامل مع المحتوى غير القانوني.

المصدر: رويترز