عدد المصابين خلال أعمال الشغب في بيشكيك يرتفع إلى 1218

قالت وزارة الصحة القرغيزية، إن عدد المصابين، خلال أعمال الشغب في العاصمة بيشكيك، ارتفع ووصل إلى شخصا 1218.

وأضافت الوزارة، في بيانها اليوم: "يواصل المصابون طلب المساعدة الطبية، ومع حلول اليوم، بلغ عددهم 1218 شخصا".

وتشهد قرغيزستان احتجاجات منذ مساء الاثنين الماضي، ضد نتائج الانتخابات البرلمانية، وقد تمكن المحتجون من اقتحام مبنى البيت الأبيض في العاصمة بيشكيك، حيث يوجد مقر البرلمان وإدارة الرئيس.

المصدر: تاس