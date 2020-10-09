رئيس قرغيزستان يقيل رئيس المخابرات

وقع الرئيس القرغيزي سورونباي جينبيكوف، مرسوما بإقالة رئيس لجنة الدولة للأمن القومي في البلاد.

وجاء في بيان صدر عن المكتب الصحفي الرئاسي: "وقع رئيس جمهورية قرغيزستان سورونباي جينبيكوف مرسوما أعفى بموجبه أوبومبايف أوروزبيك نيمانوفيتش من منصبه كرئيس للجنة الدولة للأمن القومي لجمهورية قرغيزستان".

في وقت سابق، وقع جينبيكوف مرسوما بشأن إقالة الحكومة، وأعفى كوباتبك بورونوف من مهامه كرئيس للوزراء.

وتشهد قرغيزستان احتجاجات منذ مساء الاثنين الماضي، ضد نتائج الانتخابات البرلمانية، وقد تمكن المحتجون من اقتحام مبنى البيت الأبيض في العاصمة بيشكيك، حيث يوجد مقر البرلمان وإدارة الرئيس.

المصدر: تاس