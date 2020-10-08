3.1 تريليون دولار حجم العجز الفيدرالي الأمريكي

أعلن مكتب الميزانية بالكونغرس الأمريكي، أن العجز الفيدرالي بلغ رقما قياسيا وسجل 3.1 تريليون دولار للسنة المالية 2020.

واستند تقرير مكتب الميزانية في الكونغرس إلى بيانات وزارة الخزانة، التي من المتوقع أن تعلن عن العجز الفعلي خلال وقت لاحق من هذا الشهر.

وأشار البنك المركزي الأمريكي إلى أن هذا العجز هو الأكبر منذ عام 1945، وأن 2020، هو العام الخامس على التوالي الذي زاد فيه العجز كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي.

المصدر : "يونيتد برس انترناشيونال"