 
مباشر

3.1 تريليون دولار حجم العجز الفيدرالي الأمريكي

أخبار العالم

3.1 تريليون دولار حجم العجز الفيدرالي الأمريكي
Reuters reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/owc9

أعلن مكتب الميزانية بالكونغرس الأمريكي، أن العجز الفيدرالي بلغ رقما قياسيا وسجل 3.1 تريليون دولار للسنة المالية 2020.

واستند تقرير مكتب الميزانية في الكونغرس إلى بيانات وزارة الخزانة، التي من المتوقع أن تعلن عن العجز الفعلي خلال وقت لاحق من هذا الشهر.

وأشار البنك المركزي الأمريكي إلى أن هذا العجز هو الأكبر منذ عام 1945، وأن 2020، هو العام الخامس على التوالي الذي زاد فيه العجز كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي.

 المصدر : "يونيتد برس انترناشيونال"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا