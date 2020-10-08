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بايدن للأمريكيين: ستعرفون موقفي من المحكمة العليا بعد فوزي بالرئاسة

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بايدن للأمريكيين: ستعرفون موقفي من المحكمة العليا بعد فوزي بالرئاسة
Reuters KEVIN LAMARQUE
مرشح الحزب الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن
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أكد مرشح الحزب الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن، أن الأمريكيين سيعرفون موقفه بشأن زيادة عدد القضاة في المحكمة العليا، في حال فاز في الانتخابات المقبلة.

وقال بايدن: "الكشف عن موقفي الآن سيصرف انتباه الناخبين عن التركيز على ترشيح الرئيس الجمهوري دونالد ترامب لإيمي كوني باريت للمحكمة العليا".

وأضاف: "في اللحظة التي أجيب فيها على هذا السؤال، سيكون العنوان الرئيسي في كل ورقة من أوراقك، بخلاف التركيز على ما يحدث الآن".

يشار إلى أن اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ الأمريكي، من المقرر أن تبدأ جلسات الاستماع بشأن باريت يوم الاثنين المقبل.

ورشح ترامب في سبتمبر الماضي القاضية المحافظة إيمي كوني باريت لعضوية المحكمة العليا، خلفا للقاضية روث بادر جينسبرغ التي توفيت الشهر الماضي عن 87 عاما.

المصدر: "رويترز"

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