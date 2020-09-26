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ترامب يرشح القاضية المحافظة إيمي كوني لعضوية المحكمة العليا

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ترامب يرشح القاضية المحافظة إيمي كوني لعضوية المحكمة العليا
Reuters MATT CASHORE/NOTRE DAME
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رشح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت القاضية المحافظة إيمي كوني باريت عضوا بالمحكمة العليا.

ويطلق ترامب بهذه الخطوة معركة ساخنة في مجلس الشيوخ مع الديمقراطيين للتصديق على تعيينها قبل 5 أسابيع ونصف على الانتخابات الأمريكية

وظهرت باريت في البيت الأبيض مع ترامب خلال بيان إعلان ترشيحها ووصفها، بأنها "أحد أفضل العقول القانونية تألقا وموهبة في أمتنا".

وإذا صادق مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون على تعيين كوني، ستحل محل القاضية روث بادر جينسبرج الليبرالية المتوفاة في 18 سبتمبر عن 87 عاما.

المصدر: رويترز

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