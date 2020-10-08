بتكليف من المرشد الأعلى.. القوات المسلحة الإيرانية تضع إمكاناتها في خدمة مصابي كورونا

أعلن قائد القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، أنه وبتكليف من المرشد الأعلى علي خامنئي، تم وضع كافة الإمكانات الطبية العسكرية في خدمة مرضى كورونا.

وأعلنت الهيئة العامة للقوات المسلحة في بيان لها، أنه "تبعا لتقبل مرضى فيروس كورونا وتقديم الخدمات الطبية لهم خلال الأشهر 8 الماضية في المستشفيات والمراكز الطبية التابعة للقوات المسلحة، وبعد إيعاز القائد العام للقوات المسلحة، تم وضع كافة المراكز الطبية والمستشفيات التابعة للقوات المسلحة بطاقاتها القصوى في خدمة المرضى المصابين بكورونا".

وسجلت إيران إجمالي إصابات بكورونا بلغ 488236 حالة، و27888 وفاة.

المصدر: RT