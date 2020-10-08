ظريف: العقوبات الأمريكية الجديدة تنسف ما تبقى لنا من قنوات لشراء الغذاء والدواء

أعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أن العقوبات الأمريكية الجديدة تستهدف ما تبقى من قنوات مفتوحة أمام بلاده لشراء الغذاء والدواء.

وكتب ظريف في تغريدة على "تويتر": "سوف ينجو الإيرانيون من هذه الأعمال الوحشية الأخيرة".

وأضاف: "التآمر لتجويع السكان يعتبر جريمة ضد الإنسانية. المذنبون والمساعدون بذلك من الذين يمنعون أموالنا سيواجهون العدالة".

Amid Covid19 pandemic, U.S. regime wants to blow up our remaining channels to pay for food & medicine.



Iranians WILL survive this latest of cruelties.



But conspiring to starve a population is a crime against humanity. Culprits & enablers—who block our money—WILL face justice. pic.twitter.com/n0fnXPNik8 — Javad Zarif (@JZarif) October 8, 2020

وأعلنت وزارة المالية الأمريكية، اليوم الخميس، فرض عقوبات اقتصادية على 18 بنكا إيرانيا، مشيرة إلى أنها "تعتبر القطاع المالي في الاقتصاد الإيراني خاضعا للأمر التنفيذي 13902".

وأكدت، أن "موانع الأمر التنفيذي لا تنطبق على العمليات التي تتعلق بالسلع الأساسية الزراعية، والأغذية والأدوية أو الأجهزة الطبية".

من جهته، قال وزير المالية الأمريكي ستيفن منوشين: "العقوبات على المصارف الإيرانية، تسلط الضوء على التزامنا في التصدي للحصول غير الشرعي على العملة الأمريكية".

وأضاف: "برامج العقوبات الأمريكية ستستمر لحين توقف إيران عن دعم الأنشطة الإرهابية، ووقف برنامجها النووي".

المصدر: "رويترز + تويتر"