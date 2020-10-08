الخارجية الروسية: نعمل على عقد اجتماع لوزيري خارجية أرمينيا وأذربيجان في موسكو

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن بلادها تدرس إمكانية تنظيم محادثات بين وزيري خارجية أرمينيا وأذربيجان في موسكو.

وأضافت في حديثها مع الصحفيين اليوم الخميس أن المشاورات جارية مع جميع الأطراف بشأن التوقيت المحتمل لبدء هذه المحادثات.

ومنذ 27 سبتمبر الماضي، تخوض أذربيجان ما وصفته بـ "الهجوم المضاد" ضد القوات الأرمنية في إقليم قره باغ الذي فقدت باكو السيطرة عليه (وعلى 7 مناطق متاخمة له) بعد نزاع مسلح أذري أرمني في السنوات 1992-1994.

وتؤكد باكو أن الهدف من عمليات جيشها الحالية هو استعادة الأراضي الأذربيجانية "المحتلة من قبل أرمينيا". من جهتها، تتهم يريفان باكو بـ "العدوان" ضد "جمهورية قره باغ" التي تدعمها، دون أن تعترف بها رسميا.

كما تتهم أرمينيا تركيا بالتدخل العسكري المباشر في النزاع إلى جانب أذربيجان، الأمر الذي تنفيه باكو وأنقرة، مع تأكيد أنقرة على استعدادها لتقديم "أي مساعدة" لباكو إذا احتاجت هذه الأخيرة إليها.

المصدر: وكالات